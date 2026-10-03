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Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU купить с доставкой в Москве
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Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU

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Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 1
Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 2
Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 3
Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 4
Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 1
  • Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 2
  • Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 3
  • Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 4
  • Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU
12 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х18
Вес, кг.
3

Описание товара Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU

Аккумуляторная вибрационная шлифовальная машина Makita DBO381ZU. Шлифовальная машина с регулируемой скоростью и возможностью вертикальной работы. Регулировка скорости 3 положения для более универсальной работы. Легкий вес и эргономика подходят для вертикальных работ. Низкая скорость для очень тонкой шлифовки. Простая смена бумаги благодаря большим зажимам. Съемная передняя ручка. ВНИМАНИЕ! без аккумулятора и зарядного устройства



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Отзывы о товаре Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная вибрационная шлифовальная машина Makita DBO381ZU. Шлифовальная машина с регулируемой скоростью и возможностью вертикальной работы. Регулировка скорости 3 положения для более универсальной работы. Легкий вес и эргономика подходят для вертикальных работ. Низкая скорость для очень тонкой шлифовки. Простая смена бумаги благодаря большим зажимам. Съемная передняя ручка. ВНИМАНИЕ! без аккумулятора и зарядного устройства


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина виброшлифовальная Makita DBO381ZU - по цене 12600 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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