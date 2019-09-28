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Угловая шлифмашина Makita GA9020SF

(1)
Артикул: 33638
Угловая шлифмашина Makita GA9020SF
10 100 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 33638
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 684 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2200 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6600 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см56
Ширина, см16
Высота, см19
Вес, кг4.7
Угловая шлифмашина, мощность 2200 Вт, частота вращения диска до 6600 об/мин, диаметр диска до 230 мм, вес: 4.7 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.09.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Достаточно мощная для любой работы.

Недостатки:
Нет. Хотя есть, но относительный: тесть в моё отсутствие сломал фиксатор кнопки.

Комментарий:
Резать металл одно удовольствие. Не для слабых рук. Без фиксатора кнопки лучше не работать. Он повышает безопасность.

Самовывоз невозможен
Угловая шлифмашина Makita GA9020SF - этот товар вы можете купить по цене 10100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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