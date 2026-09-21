Углошлифовальная машина Bosch GWS 17-125 (06017D0300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х13
Вес, кг.
6.6
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 17-125 (06017D0300)
GWS 17-125 S Professional обеспечивает высокую мощность, возможность перегрузки и улучшенную защиту от пыли благодаря воздухозаборникам на задней стороне инструмента со съемной подставкой для пылевого фильтра для максимальной производительности. Благодаря значительному размеру рукоятки угловая шлифовальная машина с мощным двигателем 1 700 Вт обеспечивает большее удобство при работе в металлургической промышленности. Для обеспечения высокой степени защиты пользователя она оснащена функциями KickBack Control, Restart Protection и боковой рукояткой Vibration Control.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
GWS 17-125 S Professional обеспечивает высокую мощность, возможность перегрузки и улучшенную защиту от пыли благодаря воздухозаборникам на задней стороне инструмента со съемной подставкой для пылевого фильтра для максимальной производительности. Благодаря значительному размеру рукоятки угловая шлифовальная машина с мощным двигателем 1 700 Вт обеспечивает большее удобство при работе в металлургической промышленности. Для обеспечения высокой степени защиты пользователя она оснащена функциями KickBack Control, Restart Protection и боковой рукояткой Vibration Control.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Bosch GWS 17-125 (06017D0300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 17-125 (06017D0300)