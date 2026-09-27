Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG406N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343869
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х18
Вес, кг.
3.2
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG406N-XJ
Бесщеточная угловая шлифмашина DEWALT 18 В XR DCG406N подходит для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и обеспечивает высокую мощность. Диск моментально останавливается при выключении инструмента, что повышает безопасность в эксплуатации. Предусмотрена электронная система защиты от обратного удара в случае заклинивания оснастки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Бесщеточная угловая шлифмашина DEWALT 18 В XR DCG406N подходит для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и обеспечивает высокую мощность. Диск моментально останавливается при выключении инструмента, что повышает безопасность в эксплуатации. Предусмотрена электронная система защиты от обратного удара в случае заклинивания оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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