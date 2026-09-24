Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710074
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Описание товара Угловая шлифмашина Makita GA050GT101
Если все еще есть сомнения относительно того, является ли аккумуляторная угловая шлифмашина хорошей заменой проводной, обязательно попробуйте Makita GA050G. Эта машина устранит любые сомнения. Прочные углошлифовальные машины - доказательство дополнительных преимуществ линейки XGT. Кроме того, они удобны в использовании. Новый защитный кожух можно быстро, легко и без инструментов отрегулировать. Безопасность также была продумана, обе УШМ оснащены технологией активной обратной связи (AFT). Функция AFT активируется в случае внезапного снижения скорости или когда шлифовальный круг застревает в материале и автоматически выключает станок. Это предотвращает травмы. GA050G - это особо безопасная машина с тормозом, который быстро останавливает диск.
Если все еще есть сомнения относительно того, является ли аккумуляторная угловая шлифмашина хорошей заменой проводной, обязательно попробуйте Makita GA050G. Эта машина устранит любые сомнения. Прочные углошлифовальные машины - доказательство дополнительных преимуществ линейки XGT. Кроме того, они удобны в использовании. Новый защитный кожух можно быстро, легко и без инструментов отрегулировать. Безопасность также была продумана, обе УШМ оснащены технологией активной обратной связи (AFT). Функция AFT активируется в случае внезапного снижения скорости или когда шлифовальный круг застревает в материале и автоматически выключает станок. Это предотвращает травмы. GA050G - это особо безопасная машина с тормозом, который быстро останавливает диск.
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