Углошлифовальная машина DeWalt DWE492S-QS
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
6.75
Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE492S-QS
Угловая шлифмашина Dewalt DWE 492 S оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить справа или слева. Диск диаметром 230 мм способствует эффективной обработке больших поверхностей.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Dewalt DWE 492 S оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить справа или слева. Диск диаметром 230 мм способствует эффективной обработке больших поверхностей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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