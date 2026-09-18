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Машина полировальная Makita PO5000C купить с доставкой в Москве
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Машина полировальная Makita PO5000C

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Машина полировальная Makita PO5000C - фото 3
Машина полировальная Makita PO5000C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угловая шлифмашина
  • Машина полировальная Makita PO5000C - фото 1
  • Машина полировальная Makita PO5000C - фото 2
  • Машина полировальная Makita PO5000C - фото 3
  • Машина полировальная Makita PO5000C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266344
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Угловая шлифмашина
Размеры в упаковке, см
35х15х14
Вес, кг.
3.77

Описание товара Машина полировальная Makita PO5000C

Угловая полировальная машина Makita PO5000C - универсальный инструмент для грубого удаления ржавчины и снятия слоя краски, тонкой шлифовки и финишной полировки поверхностей. Makita PO5000C совмещает вращательный и вибрационный режимы работы, имеет функцию принудительного вращения подошвы и электронную стабилизацию числа оборотов, обеспечивая плавный пуск, постоянство скорости работы и высокое качество обработки поверхности. Регулировка скорости позволяет заранее выбрать нужный режим, в зависимости от обрабатываемого материала. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину позволяет повысить точность работы.



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Отзывы о товаре Машина полировальная Makita PO5000C




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Угловая шлифмашина
Описание
Угловая полировальная машина Makita PO5000C - универсальный инструмент для грубого удаления ржавчины и снятия слоя краски, тонкой шлифовки и финишной полировки поверхностей. Makita PO5000C совмещает вращательный и вибрационный режимы работы, имеет функцию принудительного вращения подошвы и электронную стабилизацию числа оборотов, обеспечивая плавный пуск, постоянство скорости работы и высокое качество обработки поверхности. Регулировка скорости позволяет заранее выбрать нужный режим, в зависимости от обрабатываемого материала. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину позволяет повысить точность работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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