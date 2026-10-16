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Углошлифовальная машина Makita GA7082 купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita GA7082

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Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 8
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 9
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 10
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Макс. частота вращения диска
6600
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 8
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 9
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 10
  • Углошлифовальная машина Makita GA7082 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Makita GA7082
20 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х25х25
Вес, кг.
2.8

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA7082

Мощная угловая шлифовальная машина c диском 180 мм для тяжелых условий эксплуатации. Высокая степень защиты от пыли и влаги. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента. Большие сервисные окна для замены щеток. Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA7082




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная угловая шлифовальная машина c диском 180 мм для тяжелых условий эксплуатации. Высокая степень защиты от пыли и влаги. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента. Большие сервисные окна для замены щеток. Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Makita GA7082 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 20990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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