Прямошлифовальная машина DeWalt DWE4997-QS
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Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Диаметр диска
50
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
25000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
50
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
25000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х13х10
Вес, кг.
2.9
Описание товара Прямошлифовальная машина DeWalt DWE4997-QS
Прямошлифовальная машина Dewalt DWE4997-QS применяется для обработки сварочных швов и зачистки кромки. Бесщеточный двигатель имеет больший рабочий ресурс. Регулировка оборотов позволяет обрабатывать различные материалы. Ползунковый выключатель упрощает деятельность с трудными объектами.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
50
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
25000
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Страна производитель
Китай
Прямошлифовальная машина Dewalt DWE4997-QS применяется для обработки сварочных швов и зачистки кромки. Бесщеточный двигатель имеет больший рабочий ресурс. Регулировка оборотов позволяет обрабатывать различные материалы. Ползунковый выключатель упрощает деятельность с трудными объектами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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