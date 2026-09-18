Машина шлифовальная угловая Makita DGA504RF
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266519
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
50.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х16
Вес, кг.
7.5
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita DGA504RF
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita LXT DGA504RF применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Наличие дополнительной рукояти гарантирует удобный хват при эксплуатации. Она может устанавливаться в двух положениях. Оснащена кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
50.6
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita LXT DGA504RF применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Наличие дополнительной рукояти гарантирует удобный хват при эксплуатации. Она может устанавливаться в двух положениях. Оснащена кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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