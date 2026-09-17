Шлифмашина ленточная Makita 9403
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
500
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х22
Вес, кг.
7.05
Описание товара Шлифмашина ленточная Makita 9403
Ленточная шлифмашина, мощность 1200 Вт, скорость ленты до 500 м/мин, лента 610x100 мм, пылесборник, вес: 5.7 кг
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
500
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Ленточная шлифмашина, мощность 1200 Вт, скорость ленты до 500 м/мин, лента 610x100 мм, пылесборник, вес: 5.7 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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