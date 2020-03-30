Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 222078
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х16х13
Вес, кг.
3.3
Описание товара Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357
Бесщёточная угловая шлифмашина DEWALT DWE4357 используется при отрезных и шлифовальных работах. Оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает более высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой. Электронное регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала.
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Бесщёточная угловая шлифмашина DEWALT DWE4357 используется при отрезных и шлифовальных работах. Оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает более высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой. Электронное регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Мощность, регулировка оборотов, стабильность мощности на низких оборотах, отсутствие вибрации, регулируемый без отвертки защитный кожух, быстрозажимная гайка крепления диска, длинный сетевой шнур, наличие защиты от заклинивания диска.
Недостатки:
Если только цена, но качество дешевым не бывает!
Комментарий:
Очень рекомендую, в работе очень приятный инструмент!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина бесщёточная DeWalt DWE4357
Достоинства:
Мощность, регулировка оборотов, стабильность мощности на низких оборотах, отсутствие вибрации, регулируемый без отвертки защитный кожух, быстрозажимная гайка крепления диска, длинный сетевой шнур, наличие защиты от заклинивания диска.
Недостатки:
Если только цена, но качество дешевым не бывает!
Комментарий:
Очень рекомендую, в работе очень приятный инструмент!