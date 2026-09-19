Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG405N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343863
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х16х13
Вес, кг.
2.05
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная DeWalt DCG405N-XJ
Бесщеточный двигатель 18 В Электронный тормоз быстро останавливает диск. Электронная муфта уменьшает реакцию отталкивания в случае защемления или срыва. Mesh Covers ограничивает доступ пыли, всасываемую через двигатель Двухпозиционная боковая рукоятка обеспечивает больший комфорт и контроль 18V XR Li-Ion аккумулятор обеспечивает максимальную мощность и производительность Тормоз Kickback Brake мгновенно остановит двигатель при возникновении обратного удара. Система Power-OFF автоматически выключит инструмент при перегрузке.
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Бесщеточный двигатель 18 В Электронный тормоз быстро останавливает диск. Электронная муфта уменьшает реакцию отталкивания в случае защемления или срыва. Mesh Covers ограничивает доступ пыли, всасываемую через двигатель Двухпозиционная боковая рукоятка обеспечивает больший комфорт и контроль 18V XR Li-Ion аккумулятор обеспечивает максимальную мощность и производительность Тормоз Kickback Brake мгновенно остановит двигатель при возникновении обратного удара. Система Power-OFF автоматически выключит инструмент при перегрузке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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