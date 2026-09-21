Углошлифовальная машина Makita GA5091X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707374
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
12.3
Длина, см
32.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х19х16
Вес, кг.
4.78
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5091X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Надежная, мощная угловая шлифмашинка Makita GA5091X01. Потребляемая мощность 1900 Вт, кол-во оборотов 2800 – 11500 об/мин. Все функции для удобной и производительной работы: плавный пуск, регулировка оборотов, поддержание оборотов, защита от случайного включения, электронная защита двигателя, тормоз двигателя, антивибрационная система. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
12.3
Длина, см
32.6
Страна производитель
Китай
Надежная, мощная угловая шлифмашинка Makita GA5091X01. Потребляемая мощность 1900 Вт, кол-во оборотов 2800 – 11500 об/мин. Все функции для удобной и производительной работы: плавный пуск, регулировка оборотов, поддержание оборотов, защита от случайного включения, электронная защита двигателя, тормоз двигателя, антивибрационная система. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita GA5091X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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