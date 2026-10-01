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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300

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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 1
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 2
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 3
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 4
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 5
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 6
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 7
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 8
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 9
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 1
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 2
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 3
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 4
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 5
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 6
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 7
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 8
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 9
  • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
18 440 руб.  25 464 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300
18 440 руб. -28%
25 464 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
60х20х15
Вес, кг.
2.2

Описание товара Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300

Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ, арт. 06018C3300 оснащена электромотором мощностью 2.4 кВт, поэтому эффективно выполнит самые сложные работы. Набирает до 6.5 тыс об/мин. Технология Cyclon удаляет до 90% пыли. Система защиты двигателя и защиты от самопроизвольного пуска разработана для надежной эксплуатации.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ, арт. 06018C3300 оснащена электромотором мощностью 2.4 кВт, поэтому эффективно выполнит самые сложные работы. Набирает до 6.5 тыс об/мин. Технология Cyclon удаляет до 90% пыли. Система защиты двигателя и защиты от самопроизвольного пуска разработана для надежной эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300 - по цене 18440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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