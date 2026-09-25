Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм
SKIL AG2620 — это профессиональная углошлифовальная машина с мощным 2200-ваттным двигателем, предназначенная для выполнения самых сложных задач: резки, зачистки, шлифования и удаления ржавчины. Инструмент работает с кругами диаметром до 230 мм и оснащён системой электронной стабилизации мощности, которая сохраняет высокую производительность даже под нагрузкой. Уникальная система виброгашения SKIL VRS+ интегрирована в боковую рукоятку: подвижный демпфер значительно снижает уровень вибрации, повышая комфорт при длительной работе. Задняя рукоятка поворотная, а боковую можно установить в одном из трёх положений — это обеспечивает полный контроль в любой рабочей ситуации. Плавный пуск исключает рывок при включении, а защита от перегрузки бережёт мотор от перегрева и преждевременного износа. Защитный кожух регулируется без ключа благодаря системе Clic. Спиральные шестерни и пылезащищённые подшипники обеспечивают высокое тяговое усилие, низкий уровень шума и длительный срок службы.
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