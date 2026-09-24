Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41)

Высокотехнологичная замена сетевой УШМ мощностью до 1200 Вт. Мощная батарея емкостью 4 Ач и быстрая зарядка током 6А уменьшают простои. При меньшем, чем у сетевого аналога, весе данная модель обладает максимальной мобильностью, гораздо более удобной эргономикой, имеет все вспомогательные и защитные системы. Что в совокупности с бесщеточным двигателем с длительным ресурсом делает данную модель гораздо более выгодным выбором к приобретению. Применение Для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Особенности Единая аккумуляторная система 20V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов. Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи, - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей Li-Ion Pro батарея для большей эффективности: - максимальное напряжение заряженной батареи достигает 20В, - увеличенная на 50% производительности, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Батарея большой емкости 4 Ач в комплекте для эффективной работы. Все возможные электронные системы для лучшего качества работы: - плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки, - регулировка оборотов (4 ступени) для различных видов работ, - поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке, - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие Надежная защита основных узлов от пыли: - корпус защищен от попадания пыли металлическими сетками, - лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Защитный кожух диска с мгновенной регулировкой положения удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает: -защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, -защиту от КЗ контактов, -балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра: - заряжает импульсной подачей тока, - оснащено вентилятором для активного охлаждения заряжаемой батареи, - благодаря току до 6А заряжает батарею за 40 мин Низкий уровень шума за счет редуктора с косозубыми коническими шестернями. Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие для резки. Легкое включение кнопкой, расположенной одинаково удобно для правшей и левшей. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе. Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в 2 положениях. Удобная сумка для хранения и переноски.