Top.Mail.Ru
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 13
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 14
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 15
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 16
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 17
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 18
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 19
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 20
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 21
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 22
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 23
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 24
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 25
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 26
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 27
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 28
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 29
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 30
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 31
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 13
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 14
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 15
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 16
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 17
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 18
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 19
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 20
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 21
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 22
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 23
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 24
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 25
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 26
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 27
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 28
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 29
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 30
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 31
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721313
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41)
12 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х12
Вес, кг.
4.1

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41)

Высокотехнологичная замена сетевой УШМ мощностью до 1200 Вт. Мощная батарея емкостью 4 Ач и быстрая зарядка током 6А уменьшают простои. При меньшем, чем у сетевого аналога, весе данная модель обладает максимальной мобильностью, гораздо более удобной эргономикой, имеет все вспомогательные и защитные системы. Что в совокупности с бесщеточным двигателем с длительным ресурсом делает данную модель гораздо более выгодным выбором к приобретению. Применение Для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Особенности Единая аккумуляторная система 20V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов. Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи, - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей Li-Ion Pro батарея для большей эффективности: - максимальное напряжение заряженной батареи достигает 20В, - увеличенная на 50% производительности, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Батарея большой емкости 4 Ач в комплекте для эффективной работы. Все возможные электронные системы для лучшего качества работы: - плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки, - регулировка оборотов (4 ступени) для различных видов работ, - поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке, - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие Надежная защита основных узлов от пыли: - корпус защищен от попадания пыли металлическими сетками, - лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Защитный кожух диска с мгновенной регулировкой положения удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает: -защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, -защиту от КЗ контактов, -балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра: - заряжает импульсной подачей тока, - оснащено вентилятором для активного охлаждения заряжаемой батареи, - благодаря току до 6А заряжает батарею за 40 мин Низкий уровень шума за счет редуктора с косозубыми коническими шестернями. Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие для резки. Легкое включение кнопкой, расположенной одинаково удобно для правшей и левшей. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе. Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в 2 положениях. Удобная сумка для хранения и переноски.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичная замена сетевой УШМ мощностью до 1200 Вт. Мощная батарея емкостью 4 Ач и быстрая зарядка током 6А уменьшают простои. При меньшем, чем у сетевого аналога, весе данная модель обладает максимальной мобильностью, гораздо более удобной эргономикой, имеет все вспомогательные и защитные системы. Что в совокупности с бесщеточным двигателем с длительным ресурсом делает данную модель гораздо более выгодным выбором к приобретению. Применение Для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Особенности Единая аккумуляторная система 20V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов. Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи, - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей Li-Ion Pro батарея для большей эффективности: - максимальное напряжение заряженной батареи достигает 20В, - увеличенная на 50% производительности, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Батарея большой емкости 4 Ач в комплекте для эффективной работы. Все возможные электронные системы для лучшего качества работы: - плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки, - регулировка оборотов (4 ступени) для различных видов работ, - поддержание оборотов помогает работать без потери производительности при любой нагрузке, - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие Надежная защита основных узлов от пыли: - корпус защищен от попадания пыли металлическими сетками, - лабиринтное уплотнение всех шариковых подшипников создает непроницаемый для пыли воздушный барьер Защитный кожух диска с мгновенной регулировкой положения удобным рычажком в одно движение. Направляющий диффузор в системе обдува способствует стабильности температуры основных компонентов. Плата управления батареи с технологией Z-control обеспечивает: -защиту от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки, -защиту от КЗ контактов, -балансировку элементов для полной зарядки каждого из них индивидуально Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра: - заряжает импульсной подачей тока, - оснащено вентилятором для активного охлаждения заряжаемой батареи, - благодаря току до 6А заряжает батарею за 40 мин Низкий уровень шума за счет редуктора с косозубыми коническими шестернями. Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие для резки. Легкое включение кнопкой, расположенной одинаково удобно для правшей и левшей. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе. Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в 2 положениях. Удобная сумка для хранения и переноски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 1 АКБ (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-125-41) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...