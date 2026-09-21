Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695051
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Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS
Угловая шлифмашина DEWALT DWE4257 может использоваться для шлифования, зачистки и резки материалов. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора удобнее работать в местах с ограниченным доступом. Модель оснащена функциями защиты от непреднамеренного пуска, а также перегрузки и перегрева двигателя. Благодаря электромеханической предохранительной муфте исключается обратный удар в случае заклинивания оснастки. Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента. Электронная регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала (пять ступеней). Активная система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, и предотвращает абразивный износ. Мощный двигатель с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора для широкого спектра работ.
Угловая шлифмашина DEWALT DWE4257 может использоваться для шлифования, зачистки и резки материалов. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора удобнее работать в местах с ограниченным доступом. Модель оснащена функциями защиты от непреднамеренного пуска, а также перегрузки и перегрева двигателя. Благодаря электромеханической предохранительной муфте исключается обратный удар в случае заклинивания оснастки. Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента. Электронная регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала (пять ступеней). Активная система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, и предотвращает абразивный износ. Мощный двигатель с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора для широкого спектра работ.
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