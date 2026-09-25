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Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A)

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Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 1
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 2
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 3
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 4
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 5
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 6
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 7
Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 1
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 2
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 3
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 4
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 5
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 6
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 7
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб. 
Начислим 1178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A)
19 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
410Х165Х150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х15
Вес, кг.
4.64

Описание товара Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A)

Мощный и удобный инструмент, совместимый с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 125 мм. Она идеально подходит для выполнения различных работ по резке и шлифовке с высоким уровнем контроля. Мощный двигатель 20V Max (18V) – обеспечивает эффективную работу без проводов. Плавный пуск – система мягкого старта предотвращает резкие рывки при запуске инструмента. Переключатель защиты от случайного пуска – предотвращает автоматический запуск при установке аккумулятора в положении «включено». Регулируемая защитная крышка ‘Clic’ – позволяет быстро изменять положение экрана без ключа для защиты от искр в нужном направлении. Три положения боковой рукоятки – обеспечивают удобный хват для любых задач. Фиксация шпинделя – упрощает замену оснастки. Компактный и легкий корпус – повышает удобство работы и маневренность. Интегрированное хранилище ключа в рукоятке – позволяет всегда иметь инструмент для смены оснастки под рукой. Литий-ионная технология – отсутствие эффекта памяти, самозарядки и всегда готовность к работе. Эргономичный дизайн и мягкие накладки – обеспечивают комфорт и надежное удержание инструмента во время работы. Индикатор уровня заряда аккумулятора – позволяет своевременно контролировать запас энергии. Современная аккумуляторная система PWRCORE 20™



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A)




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
410Х165Х150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и удобный инструмент, совместимый с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 125 мм. Она идеально подходит для выполнения различных работ по резке и шлифовке с высоким уровнем контроля. Мощный двигатель 20V Max (18V) – обеспечивает эффективную работу без проводов. Плавный пуск – система мягкого старта предотвращает резкие рывки при запуске инструмента. Переключатель защиты от случайного пуска – предотвращает автоматический запуск при установке аккумулятора в положении «включено». Регулируемая защитная крышка ‘Clic’ – позволяет быстро изменять положение экрана без ключа для защиты от искр в нужном направлении. Три положения боковой рукоятки – обеспечивают удобный хват для любых задач. Фиксация шпинделя – упрощает замену оснастки. Компактный и легкий корпус – повышает удобство работы и маневренность. Интегрированное хранилище ключа в рукоятке – позволяет всегда иметь инструмент для смены оснастки под рукой. Литий-ионная технология – отсутствие эффекта памяти, самозарядки и всегда готовность к работе. Эргономичный дизайн и мягкие накладки – обеспечивают комфорт и надежное удержание инструмента во время работы. Индикатор уровня заряда аккумулятора – позволяет своевременно контролировать запас энергии. Современная аккумуляторная система PWRCORE 20™


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A) - этот товар вы можете купить по цене 19880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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