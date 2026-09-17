Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182407
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х19х17
Вес, кг.
3.12
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 425 TurboTec 600131000
Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 425 Turbo Tec 600131000 предназначена для работы с ровными и выпуклыми деревянными, каменными, пластиковыми, металлическими и стеклянными поверхностями, а также поверхностями, покрытыми лаком. С помощью специального переключателя можно перевести инструмент в режим ускорения TurboBoost для подключения резервной мощности при работе на особенно тяжелом участке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности, возможно подключение пылесоса
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Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 425 Turbo Tec 600131000 предназначена для работы с ровными и выпуклыми деревянными, каменными, пластиковыми, металлическими и стеклянными поверхностями, а также поверхностями, покрытыми лаком. С помощью специального переключателя можно перевести инструмент в режим ускорения TurboBoost для подключения резервной мощности при работе на особенно тяжелом участке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности, возможно подключение пылесоса
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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