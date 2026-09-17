Угловая шлифмашина Makita 9069
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина Makita 9069
Угловая шлифмашина MAKITA 9069 создана для того, чтобы облегчить вам работу в строительстве и ремонте. Она обеспечит вам быстрый и качественный процесс шлифования, разрезания и чистки твердых материалов и поверхностей. MAKITA – это одна из лидирующих компаний по производству строительной техники на основе высококачественных технологий, поэтому их продукция надежна и долговечна. Угловая шлифмашина MAKITA 9069 обладает мощностью 2000 Вт, 6600 оборотов в минуту, весом 5,3 кг, диаметром шлифовального круга 230 мм и резьбой М14. Она проста в использовании, подойдет как для любителей, так и для профессионалов. За счет ручки-держателя удобно лежит в руке, не выскальзывает. Устройство станет незаменимым помощником для ремонта в вашем доме.
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