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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS

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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS - фото 2
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
900
Диаметр диска
115
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11800
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS - фото 1
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS - фото 2
  • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722662
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
900
Диаметр диска
115
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS

Dewalt Dwe 4156 Профессиональная угловая шлифовальная машина Dewalt Dwe4156, 900 Вт, 115 мм, скорость без нагрузки 11800 об/мин. Максимальный диаметр диска 115 мм. Соединительная резьба вала M14. Широкий спектр применений для резки и шлифования с мощным двигателем. Обеспечивает доступ к узким участкам с плоской трансмиссией. Длительный срок службы благодаря полностью изолированным подушечным обмоткам, которые увеличивают долговечность двигателя. благодаря компактному дизайну корпуса его легко взять в руки и он обеспечивает эргономику. Обеспечивает длительный срок службы благодаря высококачественному коммутатору и прочному углю. Спиральные угловые шестерни обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы. Совершенные воздушные каналы для лучшего охлаждения.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина DeWalt DWE4156-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
900
Диаметр диска
115
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11800
Страна производитель
Китай
Описание
Dewalt Dwe 4156 Профессиональная угловая шлифовальная машина Dewalt Dwe4156, 900 Вт, 115 мм, скорость без нагрузки 11800 об/мин. Максимальный диаметр диска 115 мм. Соединительная резьба вала M14. Широкий спектр применений для резки и шлифования с мощным двигателем. Обеспечивает доступ к узким участкам с плоской трансмиссией. Длительный срок службы благодаря полностью изолированным подушечным обмоткам, которые увеличивают долговечность двигателя. благодаря компактному дизайну корпуса его легко взять в руки и он обеспечивает эргономику. Обеспечивает длительный срок службы благодаря высококачественному коммутатору и прочному углю. Спиральные угловые шестерни обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы. Совершенные воздушные каналы для лучшего охлаждения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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