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Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z

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Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266408
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х13
Вес, кг.
2.5

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z

Makita DGA504Z - это компактная аккумуляторная болгарка, эргономичная форма которой позволяет работать одной рукой. Болгарка автоматически регулирует скорость в зависимости от материала. Мощность данной модели вполне сопоставима с сетевыми аналогами. Болгарка имеет LED-индикацию уровня заряда батареи для максимально удобного использования. Makita DGA504Z оснащена бесщеточным двигателем, который не требует технического обслуживания. Инновационная система вентиляции обеспечивает превосходное охлаждение и долгий срок службы инструмента.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita DGA504Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Makita DGA504Z - это компактная аккумуляторная болгарка, эргономичная форма которой позволяет работать одной рукой. Болгарка автоматически регулирует скорость в зависимости от материала. Мощность данной модели вполне сопоставима с сетевыми аналогами. Болгарка имеет LED-индикацию уровня заряда батареи для максимально удобного использования. Makita DGA504Z оснащена бесщеточным двигателем, который не требует технического обслуживания. Инновационная система вентиляции обеспечивает превосходное охлаждение и долгий срок службы инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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