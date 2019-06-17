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Шлифмашина вибрационная Makita BO3710 купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина вибрационная Makita BO3710

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Шлифмашина вибрационная Makita BO3710
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
5 320 руб.  7 006 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36651
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Шлифмашина вибрационная Makita BO3710

Вибрационная шлифмашина, мощность 190 Вт, частота колебания платформы до 22000 кол/мин, ход платформы 2 мм, лента 228x93 мм, пылесборник, вес: 1.6 кг



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Отзывы о товаре Шлифмашина вибрационная Makita BO3710

17.06.2019
Артем

Достоинства:
Работает тихо,выносливая в умелых руках,легкая

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Работал целый день по шлифовке стен с небольшими
перерывами,даже не нагревалась,но при каждой возможности чищу пылесосом т.к.любая техника требует внимания



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационная шлифмашина, мощность 190 Вт, частота колебания платформы до 22000 кол/мин, ход платформы 2 мм, лента 228x93 мм, пылесборник, вес: 1.6 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.06.2019
Артем

Достоинства:
Работает тихо,выносливая в умелых руках,легкая

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Работал целый день по шлифовке стен с небольшими
перерывами,даже не нагревалась,но при каждой возможности чищу пылесосом т.к.любая техника требует внимания


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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