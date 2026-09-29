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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм

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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
5 470 руб.  7 098 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218069
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х18х13
Вес, кг.
6.25

Описание товара Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100 М 60.1.2.00 используется для зачистки, шлифовки и резки различных материалов. Дополнительную рукоятку можно установить в одном из трех положений для более комфортной работы оператора. Внутренние органы защищены от пыли, что увеличивает срок службы инструмента. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить рабочий диск.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2100 М 60.1.2.00 используется для зачистки, шлифовки и резки различных материалов. Дополнительную рукоятку можно установить в одном из трех положений для более комфортной работы оператора. Внутренние органы защищены от пыли, что увеличивает срок службы инструмента. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменить рабочий диск.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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