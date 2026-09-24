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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ)
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х13
Вес, кг.
2.86

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ)

Одноручная УШМ с одной из самых больших в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт с набором электронных систем наиболее эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу еще и комфортной. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Одноручная УШМ с одной из самых больших в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт с набором электронных систем наиболее эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Удобная эргономика (малый диаметр корпуса под хват, быстрая регулировка кожуха), а также низкие уровень шума и вибрации делают высокопроизводительную работу еще и комфортной. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1500 ПСТ) - по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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