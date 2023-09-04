Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и без ЗУ УШМ-125/18ВЭ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 140 руб. 7 314 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566996
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х10
Вес, кг.
2.15
Описание товара Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и без ЗУ УШМ-125/18ВЭ
Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18ВЭ относится к профессиональному классу. Выполняет резку и шлифование как металлических, так и каменных материалов. Вертикальный бесщеточный двигатель обеспечивает более высокий КПД (выше 30%). Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от задачи. Косозубая коническая передача способствует более равномерной передаче усилия и снижению уровня шума.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
8500
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18ВЭ относится к профессиональному классу. Выполняет резку и шлифование как металлических, так и каменных материалов. Вертикальный бесщеточный двигатель обеспечивает более высокий КПД (выше 30%). Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от задачи. Косозубая коническая передача способствует более равномерной передаче усилия и снижению уровня шума.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
порабоиаю, обязательно дополню отзыв, на первый взгляд вещь действительно стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент из категории цена-качество в среднем ценовом сегменте. До профессионального ему еще далеко, но для бытовых задач, под которые он брался -самое то. Покупал одновременно с шуруповертом 18в, чтоб на одной аккумуляторной платформе с расчетом на будущее пополнение в наборе электроинструмента. На текущий момент покупкой доволен.
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и без ЗУ УШМ-125/18ВЭ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и без ЗУ УШМ-125/18ВЭ
Достоинства:
Комментарий:
порабоиаю, обязательно дополню отзыв, на первый взгляд вещь действительно стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент из категории цена-качество в среднем ценовом сегменте. До профессионального ему еще далеко, но для бытовых задач, под которые он брался -самое то. Покупал одновременно с шуруповертом 18в, чтоб на одной аккумуляторной платформе с расчетом на будущее пополнение в наборе электроинструмента. На текущий момент покупкой доволен.