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Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

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Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639636
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
36.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х18
Вес, кг.
2.58

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

Угловая шлифовальная машина Makita GA5030RX9 125 мм, 720 Вт, 11000 обмин, плавный пуск, антирестарт 1.4 кг, кор. применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 720 Вт. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Малый диаметр корпуса обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
36.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифовальная машина Makita GA5030RX9 125 мм, 720 Вт, 11000 обмин, плавный пуск, антирестарт 1.4 кг, кор. применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 720 Вт. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Малый диаметр корпуса обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
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Отзывы


Углошлифовальная машина Makita GA5030RX9 720Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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