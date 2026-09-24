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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721299
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405)
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х13х12
Вес, кг.
4.26

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405)

Углошлифовальная машина (УШМ) Зубр УШМ-150-1405 отличается высокой мощностью и сниженным уровнем вибрации. Она позволяет эффективно и комфортно справляться с задачами по шлифованию, резке и зачистке различных материалов. Модель предусматривает использование в качестве оснастки дисков диаметром 150 мм. Рукоятка с фиксацией в двух положениях гарантирует удобный хват инструмента. В УШМ Зубр УШМ-150-1405 реализована функция фиксации включенного состояния для удобства в непрерывном режиме. Сетевой кабель обладает длиной 2 метра.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина (УШМ) Зубр УШМ-150-1405 отличается высокой мощностью и сниженным уровнем вибрации. Она позволяет эффективно и комфортно справляться с задачами по шлифованию, резке и зачистке различных материалов. Модель предусматривает использование в качестве оснастки дисков диаметром 150 мм. Рукоятка с фиксацией в двух положениях гарантирует удобный хват инструмента. В УШМ Зубр УШМ-150-1405 реализована функция фиксации включенного состояния для удобства в непрерывном режиме. Сетевой кабель обладает длиной 2 метра.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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