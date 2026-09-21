Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690164
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х15х15
Вес, кг.
1.9
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020)
Bosch Professional GEX 125 — идеальная эксцентриковая шлифовальная машина для высокоэффективного шлифования с большим комфортом. Эта компактная шлифовальная машина с питанием от сети имеет хорошо сбалансированную конструкцию, что позволяет легко управлять ею и вести ее по деревянным и другим материальным поверхностям. Низкая вибрация инструмента 3,8 м/с2 позволяет выполнять больше шлифования, так как усталость и онемение рук сведены к минимуму. Для еще большей эффективности шлифования быстрый и мощный двигатель мощностью 290 Вт снимает материал с высокой скоростью.
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Bosch Professional GEX 125 — идеальная эксцентриковая шлифовальная машина для высокоэффективного шлифования с большим комфортом. Эта компактная шлифовальная машина с питанием от сети имеет хорошо сбалансированную конструкцию, что позволяет легко управлять ею и вести ее по деревянным и другим материальным поверхностям. Низкая вибрация инструмента 3,8 м/с2 позволяет выполнять больше шлифования, так как усталость и онемение рук сведены к минимуму. Для еще большей эффективности шлифования быстрый и мощный двигатель мощностью 290 Вт снимает материал с высокой скоростью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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