Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), сумка, Профессионал (AB-76-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
20000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб.
В наличии
Код товара: 706783
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9 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
20000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Высота, см
28
Длина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х12
Вес, кг.
1.8
Описание товара Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), сумка, Профессионал (AB-76-22)
Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, 2 АКБ, в сумке AB-76-22 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Комплектуется двумя аккумуляторами.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
20000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Высота, см
28
Длина, см
28
Страна производитель
Китай
Бесщеточная угловая шлифмашина ЗУБР Профессионал 12 В, 2 АКБ, в сумке AB-76-22 предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов. Комплектуется двумя аккумуляторами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), сумка, Профессионал (AB-76-22) - по цене 9000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), сумка, Профессионал (AB-76-22)