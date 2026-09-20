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Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt

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Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt - фото 2
Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt - фото 1
  • Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt - фото 2
  • Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661351
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х20
Вес, кг.
2.2

Описание товара Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt

Углошлифовальная машина (УШМ) DeWalt DWE4217 – профессиональный инструмент для обработки металла, кирпича и камня. Щеточный двигатель стабильно действует под нагрузкой со скоростью до 1000 об/мин. Двухпозиционная прорезиненная рукоятка помогает надежно удерживать инструмент. DeWalt DWE4217 оснащена системой плавного пуска для защиты от рывков. Вы можете фиксировать инструмент во включенном положении для долгой непрерывной работы. В целях безопасности система блокировки шпинделя срабатывает при заклинивании диска. Система отвода пыли своевременно убирает окалины, осколки и прочий мусор с обрабатываемой поверхности.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина (УШМ) DeWalt DWE4217 – профессиональный инструмент для обработки металла, кирпича и камня. Щеточный двигатель стабильно действует под нагрузкой со скоростью до 1000 об/мин. Двухпозиционная прорезиненная рукоятка помогает надежно удерживать инструмент. DeWalt DWE4217 оснащена системой плавного пуска для защиты от рывков. Вы можете фиксировать инструмент во включенном положении для долгой непрерывной работы. В целях безопасности система блокировки шпинделя срабатывает при заклинивании диска. Система отвода пыли своевременно убирает окалины, осколки и прочий мусор с обрабатываемой поверхности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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