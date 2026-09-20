Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661351
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Углошлифовальная машина (УШМ) DeWalt DWE4217 – профессиональный инструмент для обработки металла, кирпича и камня. Щеточный двигатель стабильно действует под нагрузкой со скоростью до 1000 об/мин. Двухпозиционная прорезиненная рукоятка помогает надежно удерживать инструмент. DeWalt DWE4217 оснащена системой плавного пуска для защиты от рывков. Вы можете фиксировать инструмент во включенном положении для долгой непрерывной работы. В целях безопасности система блокировки шпинделя срабатывает при заклинивании диска. Система отвода пыли своевременно убирает окалины, осколки и прочий мусор с обрабатываемой поверхности.
Углошлифовальная машина (УШМ) DeWalt DWE4217 – профессиональный инструмент для обработки металла, кирпича и камня. Щеточный двигатель стабильно действует под нагрузкой со скоростью до 1000 об/мин. Двухпозиционная прорезиненная рукоятка помогает надежно удерживать инструмент. DeWalt DWE4217 оснащена системой плавного пуска для защиты от рывков. Вы можете фиксировать инструмент во включенном положении для долгой непрерывной работы. В целях безопасности система блокировки шпинделя срабатывает при заклинивании диска. Система отвода пыли своевременно убирает окалины, осколки и прочий мусор с обрабатываемой поверхности.
Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt