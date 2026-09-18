Top.Mail.Ru
Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машина шлифовальная прямая Makita GD0603

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 1
Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 2
Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 3
Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прямая шлифмашина
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 1
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 2
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 3
  • Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266537
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Прямая шлифмашина
Размеры в упаковке, см
39х13х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Машина шлифовальная прямая Makita GD0603

Прямая шлифмашина Makita GD0603 используется для шлифования различных поверхностей. Ее конструкция с удлиненной передней частью хорошо приспособлена для удобной обработки внутренних поверхностей. Механика привода с четырьмя подшипниковыми опорами увеличивает точность обработки и обеспечивает более низкий уровень вибрации. Модель оснащена круглым цанговым патроном 6 мм, который менее подвержен повреждениям при соприкосновении с обрабатываемой деталью.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная прямая Makita GD0603




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Прямая шлифмашина
Описание
Прямая шлифмашина Makita GD0603 используется для шлифования различных поверхностей. Ее конструкция с удлиненной передней частью хорошо приспособлена для удобной обработки внутренних поверхностей. Механика привода с четырьмя подшипниковыми опорами увеличивает точность обработки и обеспечивает более низкий уровень вибрации. Модель оснащена круглым цанговым патроном 6 мм, который менее подвержен повреждениям при соприкосновении с обрабатываемой деталью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная прямая Makita GD0603 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...