Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Это производительная аккумуляторная углошлифовальная машина с посадкой под диски 125 мм, идеально подходящая для шлифовки, резки и зачистки различных материалов. Благодаря бесщёточному двигателю и аккумуляторной системе PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, инструмент обеспечивает высокую мощность, стабильную работу и защиту аккумулятора от перегрузок. Компактная форма корпуса с минимальным диаметром захвата и прорезиненной ручкой обеспечивает максимальный комфорт при работе одной рукой. Три возможных положения боковой рукоятки позволяют адаптировать инструмент под разные задачи и положение оператора. Для повышения безопасности предусмотрена электронная система плавного пуска — инструмент набирает обороты постепенно, без рывков. Защитный кожух регулируется без инструмента с помощью системы CLIC — для быстрой адаптации под направление искр. Фиксация шпинделя упрощает замену оснастки, а защита от случайного пуска блокирует включение инструмента при установке аккумулятора, если переключатель уже находится во включённом положении.
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