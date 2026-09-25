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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 
Начислим 530 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
8 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х13
Вес, кг.
2.15

Описание товара Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

Это производительная аккумуляторная углошлифовальная машина с посадкой под диски 125 мм, идеально подходящая для шлифовки, резки и зачистки различных материалов. Благодаря бесщёточному двигателю и аккумуляторной системе PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, инструмент обеспечивает высокую мощность, стабильную работу и защиту аккумулятора от перегрузок. Компактная форма корпуса с минимальным диаметром захвата и прорезиненной ручкой обеспечивает максимальный комфорт при работе одной рукой. Три возможных положения боковой рукоятки позволяют адаптировать инструмент под разные задачи и положение оператора. Для повышения безопасности предусмотрена электронная система плавного пуска — инструмент набирает обороты постепенно, без рывков. Защитный кожух регулируется без инструмента с помощью системы CLIC — для быстрой адаптации под направление искр. Фиксация шпинделя упрощает замену оснастки, а защита от случайного пуска блокирует включение инструмента при установке аккумулятора, если переключатель уже находится во включённом положении.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Это производительная аккумуляторная углошлифовальная машина с посадкой под диски 125 мм, идеально подходящая для шлифовки, резки и зачистки различных материалов. Благодаря бесщёточному двигателю и аккумуляторной системе PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, инструмент обеспечивает высокую мощность, стабильную работу и защиту аккумулятора от перегрузок. Компактная форма корпуса с минимальным диаметром захвата и прорезиненной ручкой обеспечивает максимальный комфорт при работе одной рукой. Три возможных положения боковой рукоятки позволяют адаптировать инструмент под разные задачи и положение оператора. Для повышения безопасности предусмотрена электронная система плавного пуска — инструмент набирает обороты постепенно, без рывков. Защитный кожух регулируется без инструмента с помощью системы CLIC — для быстрой адаптации под направление искр. Фиксация шпинделя упрощает замену оснастки, а защита от случайного пуска блокирует включение инструмента при установке аккумулятора, если переключатель уже находится во включённом положении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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