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Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка

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Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 1
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 2
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 3
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 4
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 5
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 6
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 7
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 8
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 9
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 10
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 11
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 12
Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zend Avesta
Альбом (сингл)
Organique
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 1
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 2
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 3
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 4
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 5
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 6
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 7
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 8
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 9
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 10
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 11
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 12
  • Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628286414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zend Avesta
Альбом (сингл)
Organique
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ich Will Dir Helfen, ? La Mani?re, Ondine, Aspiration, One Of These Days, Th?or?me, Mortel Battement / Nocturne, Organique, The Watcher, Qu'Est Ce Qui M'A Pris, XR 116/Messe Rouge, Untitled, Ondine (Alt Take), Piasong
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ich Will Dir Helfen, ? La Mani?re, Ondine, Aspiration, One Of These Days, Th?or?me, Mortel Battement / Nocturne, Organique, The Watcher, Qu'Est Ce Qui M'A Pris, XR 116/Messe Rouge, Untitled, Ondine (Alt Take), Piasong

Отзывы о товаре Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3516628286414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zend Avesta
Альбом (сингл)
Organique
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ich Will Dir Helfen, ? La Mani?re, Ondine, Aspiration, One Of These Days, Th?or?me, Mortel Battement / Nocturne, Organique, The Watcher, Qu'Est Ce Qui M'A Pris, XR 116/Messe Rouge, Untitled, Ondine (Alt Take), Piasong
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ich Will Dir Helfen, ? La Mani?re, Ondine, Aspiration, One Of These Days, Th?or?me, Mortel Battement / Nocturne, Organique, The Watcher, Qu'Est Ce Qui M'A Pris, XR 116/Messe Rouge, Untitled, Ondine (Alt Take), Piasong
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zend Avesta - Organique (Coloured) (3516628286414) виниловая пластинка - купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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