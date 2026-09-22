Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый
Черный погружной блендер Blackton Bt HB420PS поставляется с тремя насадками: стандартный блендер, измельчитель и венчик. Венчик подходит для смешивания жидкостей, взбивания белков и приготовления напитков, теста и соусов. Измельчитель быстро дробит сыр, орехи, овощи, фрукты и мясо. К нему в комплекте есть емкость на 500 мл, в которую попадают нарезанные продукты. Насадка-блендер позволяет делать пюре и муссы. Блендер Blackton Bt HB420PS имеет 2 режима скорости, и в самом мощном из них совершает 15000 оборотов в минуту. Скорость регулируется кнопками на корпусе. Прибор защищен от поражения током в случае перепадов напряжения. Рекомендуется использовать его не дольше минуты, затем давать остыть.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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