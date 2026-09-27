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Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо

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Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740019
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
документация, насадка-блендер
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Плавная регулировка скорости, Турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х8
Вес, г.
700

Описание товара Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо

Блендер Delta LUX DL-7039 представляет собой устройство погружного типа, в котором реализовано 8 скоростных режимов с возможностью плавной регулировки. Прибор подходит для ежедневного использования, ведь его основная часть выполнена с использованием металла – материала, не способного к выделению вредных для здоровья соединений. Чтобы значительно повысить производительность Delta LUX DL-7039, а также молниеносно взбить или измельчить ингредиенты, вам достаточно активировать турборежим. С этим блендером кулинарный процесс превратится в настоящее удовольствие, ведь он справится с подготовкой продуктов для последующего приготовления крем-супов, легких десертов, коктейлей и смузи.

Отзывы о товаре Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
документация, насадка-блендер
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
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Функции и особенности
Плавная регулировка скорости, Турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Delta LUX DL-7039 представляет собой устройство погружного типа, в котором реализовано 8 скоростных режимов с возможностью плавной регулировки. Прибор подходит для ежедневного использования, ведь его основная часть выполнена с использованием металла – материала, не способного к выделению вредных для здоровья соединений. Чтобы значительно повысить производительность Delta LUX DL-7039, а также молниеносно взбить или измельчить ингредиенты, вам достаточно активировать турборежим. С этим блендером кулинарный процесс превратится в настоящее удовольствие, ведь он справится с подготовкой продуктов для последующего приготовления крем-супов, легких десертов, коктейлей и смузи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Delta Lux DL-7039 красный, 800 Вт, плавная регулировка, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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