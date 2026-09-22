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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый

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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 1
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 2
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 3
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 4
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 5
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 6
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 7
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716855
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х11
Вес, кг.
1.24

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый

Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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