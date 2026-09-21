Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE)
Корпус Montech — это идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для создания современного и мощного ПК. Этот Midi-Tower корпус выполнен в элегантном белом цвете и сочетает в себе высококачественные материалы, такие как пластик, сталь и закаленное стекло, что обеспечивает как прочность конструкции, так и привлекательный внешний вид. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является наличие трех предустановленных 120 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы. Яркая и настраиваемая ARGB подсветка добавляет эстетики и позволяет создать уникальную атмосферу, соответствующую вашему стилю. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 420 мм, что позволяет оснастить систему высокопроизводительными компонентами. Также корпус имеет 7 слотов расширения, что делает его отличным выбором для пользователей, которым потребуется дополнительное оборудование. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека формата 2,5 дюйма и два отсека формата 3,5 дюйма, что обеспечивает гибкость в конфигурации систем хранения. Montech разработан с учетом совместимости с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, mATX и ATX, что предоставит вам множество возможностей для сборки компьютера под ваш индивидуальный запрос. Блок питания устанавливается в верхней части корпуса, что является классическим решением для организации внутреннего пространства. Этот корпус Montech идеально подойдет как для опытных сборщиков, так и для начинающих пользователей, которые хотят создать стильный и мощный ПК с удобным доступом к компонентам и отличной системой охлаждения.
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