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Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE)

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Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 1
Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 2
Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 3
Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 4
Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 5
Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 6
Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 1
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 2
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 3
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 4
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 5
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 6
  • Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714930
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240 х 480 х 480 мм
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х54х34
Вес, кг.
8

Описание товара Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE)

Корпус Montech — это идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для создания современного и мощного ПК. Этот Midi-Tower корпус выполнен в элегантном белом цвете и сочетает в себе высококачественные материалы, такие как пластик, сталь и закаленное стекло, что обеспечивает как прочность конструкции, так и привлекательный внешний вид. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является наличие трех предустановленных 120 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы. Яркая и настраиваемая ARGB подсветка добавляет эстетики и позволяет создать уникальную атмосферу, соответствующую вашему стилю. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 420 мм, что позволяет оснастить систему высокопроизводительными компонентами. Также корпус имеет 7 слотов расширения, что делает его отличным выбором для пользователей, которым потребуется дополнительное оборудование. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека формата 2,5 дюйма и два отсека формата 3,5 дюйма, что обеспечивает гибкость в конфигурации систем хранения. Montech разработан с учетом совместимости с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, mATX и ATX, что предоставит вам множество возможностей для сборки компьютера под ваш индивидуальный запрос. Блок питания устанавливается в верхней части корпуса, что является классическим решением для организации внутреннего пространства. Этот корпус Montech идеально подойдет как для опытных сборщиков, так и для начинающих пользователей, которые хотят создать стильный и мощный ПК с удобным доступом к компонентам и отличной системой охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
240 х 480 х 480 мм
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech — это идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для создания современного и мощного ПК. Этот Midi-Tower корпус выполнен в элегантном белом цвете и сочетает в себе высококачественные материалы, такие как пластик, сталь и закаленное стекло, что обеспечивает как прочность конструкции, так и привлекательный внешний вид. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является наличие трех предустановленных 120 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы. Яркая и настраиваемая ARGB подсветка добавляет эстетики и позволяет создать уникальную атмосферу, соответствующую вашему стилю. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 420 мм, что позволяет оснастить систему высокопроизводительными компонентами. Также корпус имеет 7 слотов расширения, что делает его отличным выбором для пользователей, которым потребуется дополнительное оборудование. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека формата 2,5 дюйма и два отсека формата 3,5 дюйма, что обеспечивает гибкость в конфигурации систем хранения. Montech разработан с учетом совместимости с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, mATX и ATX, что предоставит вам множество возможностей для сборки компьютера под ваш индивидуальный запрос. Блок питания устанавливается в верхней части корпуса, что является классическим решением для организации внутреннего пространства. Этот корпус Montech идеально подойдет как для опытных сборщиков, так и для начинающих пользователей, которые хотят создать стильный и мощный ПК с удобным доступом к компонентам и отличной системой охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Montech HS02 белый (HS02 WHITE) - стоимость товара 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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