Тостер Ariete 157 (00C015703AR0), черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Ariete 157 (00C015703AR0), черный
Встречайте тостер, который превратит ваше утро в маленький праздник! Ariete 0157— это не просто прибор для поджаривания хлеба, а ваш надежный партнер в создании идеального начала дня. С ним вы сможете забыть о недожаренных или подгоревших ломтиках и наслаждаться безупречным результатом с первой же минуты использования. Его элегантный ретро-дизайн с плавными линиями и классической цветовой гаммой станет стильным акцентом на любой кухне, гармонично вписавшись как в современный, так и в традиционный интерьер. Каждое утро начинается с идеального тоста, и этот аппарат гарантирует вам именно такой результат. Два просторных отделения позволяют одновременно приготовить две порции, что особенно удобно, когда вы собираетесь на работу или готовите завтрак для всей семьи. Благодаря мощности в 760 Вт нагрев происходит быстро и равномерно, обеспечивая золотистую, хрустящую корочку по всей поверхности ломтика. Вы сможете оценить равномерный загар вашего тоста, без бледных пятен или черных подпалин.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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