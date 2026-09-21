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Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black

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Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 1
Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 2
Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 3
Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 4
Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 5
Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 6
Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 3
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 4
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 5
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 6
  • Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708021
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Характеристики

Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
700
Время работы, ч
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black

Портативная акустика Tronsmart — это стильное и компактное устройство, предназначенное для воспроизведения музыки в любых условиях, будь то дома, на прогулке или на пикнике. Эта колонка выделяется своим легким весом — всего 0,11 кг, что делает ее невероятно удобной в транспортировке и использовании в движении. Несмотря на свои компактные размеры, Tronsmart удивляет качеством звучания. Оборудованная одним динамиком мощностью 5 Вт, она обеспечивает чистый и насыщенный звук в формате моно. Колонка оснащена емким аккумулятором в 700 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов без необходимости подзарядки, что делает ее отличным выбором для длительных прогулок или поездок. Tronsmart выполнена из высококачественных материалов — комбинации металла и пластика, что обеспечивает ей не только прочность, но и стильный внешний вид. Доступная в элегантном черном цвете, она гармонично вписывается в любой современный интерьер. Для удобства использования акустика оборудована USB-портом, что расширяет возможности ее зарядки и подключения к различным устройствам. Несмотря на отсутствие дисплея, ее простота и функциональность делают управление интуитивно понятным. Tronsmart — это надежный партнер для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Портативная акустика станет отличным компаньоном в любой ситуации, даря вам любимую музыку именно тогда, когда это необходимо.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black




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Характеристики
Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
700
Время работы, ч
12
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart — это стильное и компактное устройство, предназначенное для воспроизведения музыки в любых условиях, будь то дома, на прогулке или на пикнике. Эта колонка выделяется своим легким весом — всего 0,11 кг, что делает ее невероятно удобной в транспортировке и использовании в движении. Несмотря на свои компактные размеры, Tronsmart удивляет качеством звучания. Оборудованная одним динамиком мощностью 5 Вт, она обеспечивает чистый и насыщенный звук в формате моно. Колонка оснащена емким аккумулятором в 700 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов без необходимости подзарядки, что делает ее отличным выбором для длительных прогулок или поездок. Tronsmart выполнена из высококачественных материалов — комбинации металла и пластика, что обеспечивает ей не только прочность, но и стильный внешний вид. Доступная в элегантном черном цвете, она гармонично вписывается в любой современный интерьер. Для удобства использования акустика оборудована USB-портом, что расширяет возможности ее зарядки и подключения к различным устройствам. Несмотря на отсутствие дисплея, ее простота и функциональность делают управление интуитивно понятным. Tronsmart — это надежный партнер для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Портативная акустика станет отличным компаньоном в любой ситуации, даря вам любимую музыку именно тогда, когда это необходимо.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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