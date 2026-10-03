Портативная акустика Aula N-189
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Aula N-189
Портативная акустическая система Aula черного цвета — это идеальное решение для любителей качественного звука в любом месте. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежность и легкость, что делает колонку удобной для переноса. Основной динамик и сабвуфер, каждый диаметром 76 мм, обеспечивают мощный и насыщенный звук, а система 2.1 гарантирует великолепное стерео-звучание. Суммарная мощность системы составляет 11 Вт, с 5 Вт, отведенными на сабвуфер, что позволяет наслаждаться глубокими басами и четкими высокими частотами. Два полосы акустической системы обеспечивают детализированное воспроизведение музыки вашего любимого жанра. Устройство снабжено USB-разъемом для удобного подключения различных девайсов, а питание от сети обеспечивает стабильную работу без необходимости замены батарей. Отношение сигнал/шум в 45 дБ способствует чистоте звучания без искажений. Портативная колонка от Aula — это оптимальный выбор для тех, кто ценит звук, практичность и стиль в одном устройстве.
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