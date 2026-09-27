Портативная акустика Defender Aurora S12 65415
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Aurora S12 65415
Портативная акустика Defender – это стильное и надежное решение для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Весом всего 1,44 кг, эта компактная колонка легко переносится, обеспечивая при этом мощный и чистый звук. Оснащенная одним полосовым акустическим компонентом и двумя динамиками, она генерирует мощность в 12 Вт, создавая насыщенное звуковое сопровождение. Корпус устройства выполнен из прочных материалов: пластика и MDF, что придаёт ему дополнительную устойчивость и долговечность. Лаконичный чёрный цвет подчёркивает элегантный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой интуитивно понятно и удобно. Defender поддерживает современные технологии и оснащена модулем Bluetooth, что позволяет вам наслаждаться любимой музыкой без лишних проводов. Кроме того, в наличии имеется линейный AUX вход и разъем для наушников, что обеспечивает широкие возможности подключения к различным устройствам и прослушивания в приватной обстановке. С системой питания от сети, вы можете быть уверены в том, что колонка будет всегда готова к работе, обеспечивая стабильное звучание в формате 2.0. Отношение сигнал/шум на уровне 75 дБ гарантирует минимальные искажения, что позволяет наслаждаться каждой ноткой в любимых треках. Портативная колонка Defender – это идеальное сочетание мощности, мобильности и современного дизайна, которое обязательно украсит ваши вечера с музыкой.
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