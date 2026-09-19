Top.Mail.Ru
Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358483
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
2200
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
170x70x180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
563

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий

Портативная акустика Hyundai – это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Выполненная в элегантном синем цвете, эта колонка сочетает в себе компактные размеры и мощные возможности, что делает её идеальным выбором для активных пользователей. Основные характеристики включают мощность в 8 Вт и моно звук, который обеспечивается одним динамиком. Несмотря на свою компактность и вес всего 0,56 кг, колонка обеспечивает насыщенное и четкое звучание, позволяющее наслаждаться любимой музыкой в любом месте и в любое время. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает надежную защиту элементов внутри. Акустика оснащена современным Bluetooth v5.0 для беспроводного соединения с мобильными устройствами и другими гаджетами. Также доступен интерфейс USB, расширяющий возможности подключения. Эта модель питается от аккумулятора емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Таким образом, вы можете насладиться продолжительным музыкальным сопровождением, не беспокоясь о внезапной разрядке. Портативная акустика Hyundai – это отличный выбор для тех, кто ценит мобильность, качество и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
2200
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
170x70x180 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Hyundai – это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Выполненная в элегантном синем цвете, эта колонка сочетает в себе компактные размеры и мощные возможности, что делает её идеальным выбором для активных пользователей. Основные характеристики включают мощность в 8 Вт и моно звук, который обеспечивается одним динамиком. Несмотря на свою компактность и вес всего 0,56 кг, колонка обеспечивает насыщенное и четкое звучание, позволяющее наслаждаться любимой музыкой в любом месте и в любое время. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает надежную защиту элементов внутри. Акустика оснащена современным Bluetooth v5.0 для беспроводного соединения с мобильными устройствами и другими гаджетами. Также доступен интерфейс USB, расширяющий возможности подключения. Эта модель питается от аккумулятора емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Таким образом, вы можете насладиться продолжительным музыкальным сопровождением, не беспокоясь о внезапной разрядке. Портативная акустика Hyundai – это отличный выбор для тех, кто ценит мобильность, качество и надежность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...