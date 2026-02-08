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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый

16 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707578
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х9
Вес, г.
420

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый

**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой, без часов, 6 Вт, зелёный (YNDX-00028GRN)** Яндекс Станция Лайт 2 — это компактная и стильная умная колонка, которая станет незаменимым помощником в вашем доме. Благодаря мощному звуку в 6 Вт и поддержке голосового помощника Алиса, вы сможете наслаждаться музыкой, получать информацию и управлять умными устройствами в вашем доме с помощью простых голосовых команд. **Основные характеристики:** * Мощность: 6 Вт. * Цвет: зелёный. * Модель: YNDX-00028GRN. * Голосовой помощник: Алиса. **Преимущества:** * **Компактность и стиль:** Яндекс Станция Лайт 2 имеет компактный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. * **Мощный звук:** несмотря на свои размеры, колонка обеспечивает качественный и насыщенный звук. * **Голосовое управление:** с помощью голосовых команд вы можете управлять колонкой, получать информацию, слушать музыку и многое другое. * **Поддержка умных устройств:** Яндекс Станция Лайт 2 позволяет управлять другими умными устройствами в вашем доме, такими как лампы, розетки и т. д. Не упустите возможность сделать свою жизнь проще и комфортнее с Яндекс Станцией Лайт 2!

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
колонка хорошая, соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Роман О.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично.звук давольно приятный и громкий,удобно брать и переносить с собой и не нужно розетка
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка - помощник и друг - робот !. Спасибо ! Супер технология - молодцы ! Разработчики !
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Тёща довольна Теперь делится опытом общения с ИИ при каждом удобном случае!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Варвара Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Хотелось бы конечно, чтобы упаковывали хотя бы в пупырку. Но вроде Алиса крепкая. В е работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная зелёная колонка, в комплекте есть наклейки. Собственно ребёнку она и покупалась. При этом колонка с поздним зажиганием, дома это третья вид умной колонки (все остальные работают отлично), находясь рядом она не слышит что зовут Алису, или например просят включить следующую песню
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень давно мечтала об Яндекс станции и вот наконец то купила! Я очень рада! Звучание отличное, упаковка на высоте. Это явно стоит своих денег) Оригинал. всё хорошо, спасибо огромное. Доставили даже на день раньше. У неё много крутых фишек. Например то, что она меняет цвет часов в зависимости от освещения, для меня лично это важно) Вообщем, покупайте не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая станция. Брал ребёнку на новый год она довольна Товар пришел быстро. Продовца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Хромцова Л.

Достоинства:


Комментарий:
подключили быстро, пришла в заводской упаковке, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Валентина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная умная колонка, покупали ребенку 4 года, стал чеще говорить.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Инсаф Х.

Достоинства:


Комментарий:
колонка пришла в отличном состоянии но она была настроена другим человеком хорошо что есть инструкция
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Ринат С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло время,настроилась быстро.Работает замечательно!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подсоединилась к аккаунту Яндекса. Слышит прекрасно, даже когда громко играет музыка.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
супер! стоят в каждой комнате и на кухне. очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Илья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная колоночка. Поболтать любит, но музыку включит только по подписке (не слишком критично). Звук для своих размеров очень даже не плохой. Советую к приобретению!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, хорошо упакована. все отлично, много наклеек, колонка работает, быстро подключились.



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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой, без часов, 6 Вт, зелёный (YNDX-00028GRN)** Яндекс Станция Лайт 2 — это компактная и стильная умная колонка, которая станет незаменимым помощником в вашем доме. Благодаря мощному звуку в 6 Вт и поддержке голосового помощника Алиса, вы сможете наслаждаться музыкой, получать информацию и управлять умными устройствами в вашем доме с помощью простых голосовых команд. **Основные характеристики:** * Мощность: 6 Вт. * Цвет: зелёный. * Модель: YNDX-00028GRN. * Голосовой помощник: Алиса. **Преимущества:** * **Компактность и стиль:** Яндекс Станция Лайт 2 имеет компактный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. * **Мощный звук:** несмотря на свои размеры, колонка обеспечивает качественный и насыщенный звук. * **Голосовое управление:** с помощью голосовых команд вы можете управлять колонкой, получать информацию, слушать музыку и многое другое. * **Поддержка умных устройств:** Яндекс Станция Лайт 2 позволяет управлять другими умными устройствами в вашем доме, такими как лампы, розетки и т. д. Не упустите возможность сделать свою жизнь проще и комфортнее с Яндекс Станцией Лайт 2!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
колонка хорошая, соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Роман О.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично.звук давольно приятный и громкий,удобно брать и переносить с собой и не нужно розетка
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка - помощник и друг - робот !. Спасибо ! Супер технология - молодцы ! Разработчики !
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Тёща довольна Теперь делится опытом общения с ИИ при каждом удобном случае!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Варвара Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Хотелось бы конечно, чтобы упаковывали хотя бы в пупырку. Но вроде Алиса крепкая. В е работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная зелёная колонка, в комплекте есть наклейки. Собственно ребёнку она и покупалась. При этом колонка с поздним зажиганием, дома это третья вид умной колонки (все остальные работают отлично), находясь рядом она не слышит что зовут Алису, или например просят включить следующую песню
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень давно мечтала об Яндекс станции и вот наконец то купила! Я очень рада! Звучание отличное, упаковка на высоте. Это явно стоит своих денег) Оригинал. всё хорошо, спасибо огромное. Доставили даже на день раньше. У неё много крутых фишек. Например то, что она меняет цвет часов в зависимости от освещения, для меня лично это важно) Вообщем, покупайте не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая станция. Брал ребёнку на новый год она довольна Товар пришел быстро. Продовца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Хромцова Л.

Достоинства:


Комментарий:
подключили быстро, пришла в заводской упаковке, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Валентина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная умная колонка, покупали ребенку 4 года, стал чеще говорить.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Инсаф Х.

Достоинства:


Комментарий:
колонка пришла в отличном состоянии но она была настроена другим человеком хорошо что есть инструкция
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Ринат С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло время,настроилась быстро.Работает замечательно!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подсоединилась к аккаунту Яндекса. Слышит прекрасно, даже когда громко играет музыка.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
супер! стоят в каждой комнате и на кухне. очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Илья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная колоночка. Поболтать любит, но музыку включит только по подписке (не слишком критично). Звук для своих размеров очень даже не плохой. Советую к приобретению!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро, хорошо упакована. все отлично, много наклеек, колонка работает, быстро подключились.


Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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