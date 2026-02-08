Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой, без часов, 6 Вт, зелёный (YNDX-00028GRN)** Яндекс Станция Лайт 2 — это компактная и стильная умная колонка, которая станет незаменимым помощником в вашем доме. Благодаря мощному звуку в 6 Вт и поддержке голосового помощника Алиса, вы сможете наслаждаться музыкой, получать информацию и управлять умными устройствами в вашем доме с помощью простых голосовых команд. **Основные характеристики:** * Мощность: 6 Вт. * Цвет: зелёный. * Модель: YNDX-00028GRN. * Голосовой помощник: Алиса. **Преимущества:** * **Компактность и стиль:** Яндекс Станция Лайт 2 имеет компактный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. * **Мощный звук:** несмотря на свои размеры, колонка обеспечивает качественный и насыщенный звук. * **Голосовое управление:** с помощью голосовых команд вы можете управлять колонкой, получать информацию, слушать музыку и многое другое. * **Поддержка умных устройств:** Яндекс Станция Лайт 2 позволяет управлять другими умными устройствами в вашем доме, такими как лампы, розетки и т. д. Не упустите возможность сделать свою жизнь проще и комфортнее с Яндекс Станцией Лайт 2!
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
колонка хорошая, соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все отлично.звук давольно приятный и громкий,удобно брать и переносить с собой и не нужно розетка
Достоинства:
Комментарий:
Колонка - помощник и друг - робот !. Спасибо ! Супер технология - молодцы ! Разработчики !
Достоинства:
Комментарий:
Тёща довольна Теперь делится опытом общения с ИИ при каждом удобном случае!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Хотелось бы конечно, чтобы упаковывали хотя бы в пупырку. Но вроде Алиса крепкая. В е работает.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная зелёная колонка, в комплекте есть наклейки. Собственно ребёнку она и покупалась. При этом колонка с поздним зажиганием, дома это третья вид умной колонки (все остальные работают отлично), находясь рядом она не слышит что зовут Алису, или например просят включить следующую песню
Достоинства:
Комментарий:
Очень давно мечтала об Яндекс станции и вот наконец то купила! Я очень рада! Звучание отличное, упаковка на высоте. Это явно стоит своих денег) Оригинал. всё хорошо, спасибо огромное. Доставили даже на день раньше. У неё много крутых фишек. Например то, что она меняет цвет часов в зависимости от освещения, для меня лично это важно) Вообщем, покупайте не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая станция. Брал ребёнку на новый год она довольна Товар пришел быстро. Продовца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
подключили быстро, пришла в заводской упаковке, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличная умная колонка, покупали ребенку 4 года, стал чеще говорить.
Достоинства:
Комментарий:
колонка пришла в отличном состоянии но она была настроена другим человеком хорошо что есть инструкция
Достоинства:
Комментарий:
Пришло время,настроилась быстро.Работает замечательно!!!
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подсоединилась к аккаунту Яндекса. Слышит прекрасно, даже когда громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
супер! стоят в каждой комнате и на кухне. очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная колоночка. Поболтать любит, но музыку включит только по подписке (не слишком критично). Звук для своих размеров очень даже не плохой. Советую к приобретению!
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, хорошо упакована. все отлично, много наклеек, колонка работает, быстро подключились.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRN) зеленый
Достоинства:
Комментарий:
колонка хорошая, соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все отлично.звук давольно приятный и громкий,удобно брать и переносить с собой и не нужно розетка
Достоинства:
Комментарий:
Колонка - помощник и друг - робот !. Спасибо ! Супер технология - молодцы ! Разработчики !
Достоинства:
Комментарий:
Тёща довольна Теперь делится опытом общения с ИИ при каждом удобном случае!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Хотелось бы конечно, чтобы упаковывали хотя бы в пупырку. Но вроде Алиса крепкая. В е работает.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная зелёная колонка, в комплекте есть наклейки. Собственно ребёнку она и покупалась. При этом колонка с поздним зажиганием, дома это третья вид умной колонки (все остальные работают отлично), находясь рядом она не слышит что зовут Алису, или например просят включить следующую песню
Достоинства:
Комментарий:
Очень давно мечтала об Яндекс станции и вот наконец то купила! Я очень рада! Звучание отличное, упаковка на высоте. Это явно стоит своих денег) Оригинал. всё хорошо, спасибо огромное. Доставили даже на день раньше. У неё много крутых фишек. Например то, что она меняет цвет часов в зависимости от освещения, для меня лично это важно) Вообщем, покупайте не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая станция. Брал ребёнку на новый год она довольна Товар пришел быстро. Продовца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
подключили быстро, пришла в заводской упаковке, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличная умная колонка, покупали ребенку 4 года, стал чеще говорить.
Достоинства:
Комментарий:
колонка пришла в отличном состоянии но она была настроена другим человеком хорошо что есть инструкция
Достоинства:
Комментарий:
Пришло время,настроилась быстро.Работает замечательно!!!
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подсоединилась к аккаунту Яндекса. Слышит прекрасно, даже когда громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
супер! стоят в каждой комнате и на кухне. очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная колоночка. Поболтать любит, но музыку включит только по подписке (не слишком критично). Звук для своих размеров очень даже не плохой. Советую к приобретению!
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, хорошо упакована. все отлично, много наклеек, колонка работает, быстро подключились.