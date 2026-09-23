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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый

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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 1
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 2
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 3
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 4
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 5
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 6
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 7
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 8
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 9
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 10
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 11
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 12
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 13
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 6
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 7
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 8
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 9
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 10
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 11
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 12
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 13
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый
3 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Цвет
серый
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х10
Вес, кг.
3.41

Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый

Компактная и лёгкая портативная акустика Sber весит всего 193 грамма — её удобно брать с собой в любую поездку или на прогулку. Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 колонка быстро подключается к вашим устройствам и стабильно передаёт звук без проводов. Мощность 5 Вт отлично подходит для небольшой компании или личного прослушивания — вы получите чистый моно звук для любимых треков и подкастов. Работает акустика от сети, а наличие разъёма USB расширяет сценарии использования. Серый цвет и лаконичный дизайн корпуса позволят легко вписать колонку в любой интерьер.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sber
Цвет
серый
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная и лёгкая портативная акустика Sber весит всего 193 грамма — её удобно брать с собой в любую поездку или на прогулку. Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 колонка быстро подключается к вашим устройствам и стабильно передаёт звук без проводов. Мощность 5 Вт отлично подходит для небольшой компании или личного прослушивания — вы получите чистый моно звук для любимых треков и подкастов. Работает акустика от сети, а наличие разъёма USB расширяет сценарии использования. Серый цвет и лаконичный дизайн корпуса позволят легко вписать колонку в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - данный товар вы можете купить по цене 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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