Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
Портативная акустика Defender — это мощное и стильное решение для любителей качественного звучания. С весом в 4,03 кг и мощностью 40 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенный и объемный звук благодаря системе 2.1 и сабвуферу мощностью 20 Вт. За счет черного цвета и современного дизайна устройство гармонично впишется в любой интерьер. Эта колонка разработана с учетом самых современных технологий. Она поддерживает Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение и свободу перемещения. Корпус изготовлен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешнему воздействию. Для удобства использования колонка оснащена дисплеем и обладает хорошими акустическими характеристиками, такими как соотношение сигнал/шум в 70 дБ и двухполосная акустическая система с тремя динамиками. Питание от сети позволяет устройству работать без перерыва в течение долгого времени, обеспечивая мощное и качественное звуковое сопровождение в любой обстановке.
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