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Портативная акустика Marshall Stanmore III Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Marshall Stanmore III Black

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Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 1
Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 2
Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 3
Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 4
Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
80
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 3
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 4
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603152
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
активная
Звук
2.1
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
350x203x188 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
6.1

Описание товара Портативная акустика Marshall Stanmore III Black

Портативная акустика Marshall представляет собой воплощение мощного звука и стильного дизайна. Эта колонка, созданная в духе легендарного бренда, обладает весом 4,3 кг, что делает ее удобно транспортабельной для использования на природе или дома. С мощностью в 80 Вт, она обеспечивает кристально чистый и мощный звук, наполняя пространство глубокими басами и четкими верхами благодаря системе 2.1 и трём динамикам. Колонка выполнена в классическом черном цвете, а корпус из металла и пластика придаёт устройству дополнительную прочность и стиль. Встроенные возможности подключения включают в себя Bluetooth версии 5.2, что позволяет легко и быстро соединять колонку с мобильными устройствами. Для более традиционного подключения имеется линейный AUX вход, а также разъем для подключения наушников, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство использования. Отсутствие дисплея не мешает портативной акустике быть интуитивно понятной в управлении, а наличие USB-разъема расширяет функциональные возможности устройства. Этот стильный и мощный аудиопартнер от Marshall станет идеальным решением для истинных ценителей качественного звука и элегантного дизайна.

Отзывы о товаре Портативная акустика Marshall Stanmore III Black




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
активная
Звук
2.1
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Развернуть
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
350x203x188 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Marshall представляет собой воплощение мощного звука и стильного дизайна. Эта колонка, созданная в духе легендарного бренда, обладает весом 4,3 кг, что делает ее удобно транспортабельной для использования на природе или дома. С мощностью в 80 Вт, она обеспечивает кристально чистый и мощный звук, наполняя пространство глубокими басами и четкими верхами благодаря системе 2.1 и трём динамикам. Колонка выполнена в классическом черном цвете, а корпус из металла и пластика придаёт устройству дополнительную прочность и стиль. Встроенные возможности подключения включают в себя Bluetooth версии 5.2, что позволяет легко и быстро соединять колонку с мобильными устройствами. Для более традиционного подключения имеется линейный AUX вход, а также разъем для подключения наушников, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство использования. Отсутствие дисплея не мешает портативной акустике быть интуитивно понятной в управлении, а наличие USB-разъема расширяет функциональные возможности устройства. Этот стильный и мощный аудиопартнер от Marshall станет идеальным решением для истинных ценителей качественного звука и элегантного дизайна.
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Отзывы


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