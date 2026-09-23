Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) зеленый
Портативная акустика Яндекс объединяет стильный дизайн и мощный звук, предлагая пользователю полноценное аудиоустройство для дома или на ходу. Колонка весит всего 3,3 кг, что делает её удобной для перемещения и использования в любом месте с доступом к питанию от сети. Суммарная мощность устройства составляет 60 Вт, что обеспечивает глубокий и насыщенный звук благодаря системе 2.1 и двум полосам акустической системы. Колонка оборудована тремя динамиками, включая один высокочастотный динамик диаметром 50 мм и низкочастотный динамик диаметром 100 мм, создавая сбалансированное звучание на всей громкости. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение на значительном расстоянии, также колонка поддерживает подключение через Wi-Fi, что расширяет возможности её использования. Устройство выполнено в стильном зеленом цвете из качественного пластика, что придаёт ей современный и привлекательный внешний вид. Кроме того, акустика оснащена дисплеем, позволяющим удобно управлять настройками и следить за текущим состоянием устройства. Данный девайс от бренда Яндекс станет отличным выбором для тех, кто ценит мощное звучание и современный функционал в одном устройстве.
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