Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL)
Портативная акустика Xiaomi — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и качество звука в компактной форме. Этот стильный черный динамик станет незаменимым спутником на пикниках, прогулках или путешествиях. Благодаря мощности 4 Вт и наличию одного динамика, колонка обеспечивает чистый моно-звук, который порадует любого меломана. Корпус устройства выполнен из пластика, что обеспечивает лёгкость конструкции, а отсутствие дисплея делает использование максимально простым и интуитивным. Современная версия Bluetooth v5.0 позволяет беспроводное подключение к любому совместимому устройству, предоставляя свободу перемещения без потери качества звучания. Встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мА·ч хватит на продолжительное время приёма любимой музыки. Питание осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что гарантирует долгий срок службы и быструю зарядку. Наличие USB порта добавляет универсальности, позволяя использовать колонку в разных сценариях. Портативная акустика Xiaomi — это сочетание современного дизайна и передовых технологий для вашего комфорта.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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